الأهلي يُجهّز 90 مليون جنيه "مقدم عقود" لاعبي الفريق

قرر مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية تجهيز ما يقرب من 90 مليون جنيه من أجل صرف مقدم عقود لاعبي الفريق قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

وقال محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: قام الأهلي بصرف جميع مستحقات لاعبي الفريق عن الموسم الماضي من مكافآت فوز بالدوري ودوري الأبطال، ويستعد النادي لصرف مقدم العقود لجميع اللاعبين سواء كانوا مصريين أم أجانب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.