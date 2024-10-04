اختفاء غامض لناقلات النفط الإيرانية وسط التهديدات الإسرائيلية (فيديو)
كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن اختفاء ناقلات نفط إيرانية من منطقة محورية لتصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب بعد تصاعد التوترات بين البلدين.
مخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل
ووفقًا لموقع "تانكر تراكرز"، أظهرت الصور مغادرة عدد من الناقلات العملاقة الفارغة المياه المحيطة بمحطة تحميل النفط الرئيسية في جزيرة خارك، مشيرًا إلى احتمالية خشية إيران من هجوم إسرائيلي وشيك.
مسار عمليات تحميل النفط الخام
وأشار الموقع إلى أن عمليات تحميل النفط الخام لا تزال جارية في محطة جزيرة خارك، إلا أن الناقلات العملاقة الفارغة اختفت من منطقة الرسو.
وذكر الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مماثل منذ فرض العقوبات على إيران في عام 2018.
يأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل ردًا على اغتيال قادة من حلفائها في حماس وحزب الله.
اختفاء ناقلات النفط الايرانية
صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية في 25 سبتمبر أظهرت الناقلات راسية قرب الجزيرة، ولكن الصور الملتقطة بعد يومين من الهجوم أظهرت اختفاء تلك الناقلات بشكل مفاجئ.
وفي ظل التوتر المتزايد، توعدت إسرائيل بالرد، فيما ارتفعت أسعار النفط عالميًا وسط مخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.