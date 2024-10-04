اختفاء غامض لناقلات النفط الإيرانية وسط التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن اختفاء ناقلات نفط إيرانية من منطقة محورية لتصدير النفط في جزيرة خارك الإيرانية، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب بعد تصاعد التوترات بين البلدين.

مخاوف من هجوم إسرائيلي مرتقب بعد تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

Radar-based satellite imagery shows Iranian tankers are no longer anchored near Kharg Island's oil terminal.



This facility handles 90% of Iran's crude oil exports. pic.twitter.com/SCLAtNvlmQ — Brady Africk (@bradyafr) October 3, 2024

ووفقًا لموقع "تانكر تراكرز"، أظهرت الصور مغادرة عدد من الناقلات العملاقة الفارغة المياه المحيطة بمحطة تحميل النفط الرئيسية في جزيرة خارك، مشيرًا إلى احتمالية خشية إيران من هجوم إسرائيلي وشيك.

مسار عمليات تحميل النفط الخام

وأشار الموقع إلى أن عمليات تحميل النفط الخام لا تزال جارية في محطة جزيرة خارك، إلا أن الناقلات العملاقة الفارغة اختفت من منطقة الرسو.



وذكر الموقع أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مماثل منذ فرض العقوبات على إيران في عام 2018.

يأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل ردًا على اغتيال قادة من حلفائها في حماس وحزب الله.

اختفاء ناقلات النفط الايرانية

صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية في 25 سبتمبر أظهرت الناقلات راسية قرب الجزيرة، ولكن الصور الملتقطة بعد يومين من الهجوم أظهرت اختفاء تلك الناقلات بشكل مفاجئ.

وفي ظل التوتر المتزايد، توعدت إسرائيل بالرد، فيما ارتفعت أسعار النفط عالميًا وسط مخاوف من تفاقم الصراع في المنطقة.