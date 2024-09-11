التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان إيهاب جلال

إيهاب جلال، نعى التوأم حسام وإبراهيم حسن الصديق والزميل العزيز كابتن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي " والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وفاة إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي

وأعلن علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”.

التوأم ينعي إيهاب جلال، فيتو

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة إيهاب جلال الصحية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لاتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الدكتور أشرف صبحي، يتابع الحالة الطبية لـ إيهاب جلال، إثر تعرضه لوعكه صحية، نُقل علي إثرها لأحد المستشفيات بمصر الجديدة.



مفاجأة بشأن تشخيص الأزمة الصحية لـ إيهاب جلال

فيما كشف عصام صبحي، لاعب فريق الإسماعيلي ومصر المقاصة السابق، آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي إثر تعرضه لأزمة صحية خطيرة الأحد الماضي نتيجة تعرضه لجلطة في القلب.

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي نحو البقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر.