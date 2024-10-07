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أحد أبطال أكتوبر: جنودنا عبروا القناة وهم يحملون معدات ثقيلة وصلت إلى 60 كيلو

حرب أكتوبر 1973،
حرب أكتوبر 1973، فيتو
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قال العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، تلقيت أوامر العبور قبل ساعتين من الموعد وكنا على أهبة الاستعداد للهجوم.

 

هتاف جنود القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973

وأضاف محمد، خلال مقابلته، ببرنامج « مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجنود دون أوامر هتفوا في لحظة العبور بـ "الله اكبر".

 

المعدات الثقيلة التي حملها الجنود خلال عبور القناة 

وأوضح محمد، أن جنود القوات المسلحة عبروا القناة وهم يحملون معدات ثقيلة وصلت لـ 60 كيلو، ومع ذلك عبروا وكأنهم لا يحملون أي ثقل وكانوا في قمة الرشاقة والخفة.

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تجاوز الساتر الترابي في حرب أكتوبر 1973

وأضاف محمد، أن ارتفاع الساتر الترابي 18 مترًا وزاوية ميله 70 كان مهمة صعبة، لكن الجندي المصري لم يعبأ بهذه الصعوبات واستطاع تجاوزها جميعًا.

 

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