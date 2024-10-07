لماذا الجندي الإسرائيلي جبان؟ أحد أبطال أكتوبر يكشف السر (فيديو)
قال العميد أركان حرب محمد محمد عبد القادر، أحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، إنه شارك في معركة تبة الشجرة، وهي تبة حصينة كان العدو وضع فيها مركز قيادة ويحميه بالكثير من الدبابات، وكانت محصنة بشكل كامل، وعلى مرتفع.
تدمير تبة الشجرة أقوى حصون العدو الإسرائيلي
وتابع: خلال معركة تبة الشجرة كانت قد صدرت التعليمات بالقيام بعملية خاصة ناحية التبة ليلًا، وبالفعل استطعنا تدميرها وهذه المعركة ذكرت في التاريخ.
خوف وذعر الجيش الصهيوني
وأضاف محمد، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن العدو الإسرائيلي لا يحارب بشكل مباشر لكن كان دائمًا ما يتحصن في نقاط حصينة ويهاجمنا من خلفها، ولحظة عبورنا أصابهم الذعر لأنهم وجودنا أمامهم في لحظة.
لهذا السبب الجندي الإسرائيلي جبان
وأكد: أن الجندي الإسرائيلي جبان لأنه ليس صاحب أرض لكنه مقاتل بدرجة كبيرة.
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