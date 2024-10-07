طريقة عمل العيش الشامي، في خطوات بسيطة

طريقة عمل العيش الشامي، العيش الشامي من أنواع الخبز الشهيرة التي يعشقها المصريون كثيرًا وهو عبارة عن خبز أبيض يحضر من الدقيق على عكس الخبز الأسمر الذي يحضر من الردة.

وطريقة عمل العيش الشامي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة بدلًا من شرائه جاهزًا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العيش الشامي.

مكونات عمل العيش الشامي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض (500 جرام)

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من السكر

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1 1/4 كوب من الماء الدافئ (تقريبًا)

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة عمل العيش الشامي في المنزل، فيتو

طريقة عمل العيش الشامي:

في وعاء كبير، أضيفي الدقيق، الخميرة، السكر، والملح.

امزجى المكونات الجافة جيدًا.

أضيفي الزيت النباتي وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا، مع العجن المستمر حتى تحصلى على عجينة ناعمة ومتماسكة.

اعجني العجين لمدة 8-10 دقائق، سواء باستخدام اليدين أو بإستخدام العجانة الكهربائية، حتى تصبح العجينة مرنة وناعمة.

غطّى العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تتخمر العجينة، قسميها إلى كرات صغيرة بحجم كرة الجولف (حسب الحجم الذي تريده للخبز).

ضعي الكرات على سطح مرشوش بالدقيق واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بإستخدام الشوبك (النشابة)، افردي كل كرة عجينة إلى قرص دائري رقيق بسمك 1/4 سم.

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة عالية (حوالي 220-250 درجة مئوية).

ضعي أقراص العجين على صاج أو صينية خبز ساخنة، واتركيها في الفرن لمدة 5-7 دقائق أو حتى تنتفخ وتتحمر قليلًا من الأسفل.

بعد أن يخرج الخبز من الفرن، يمكنك تغطيته بقطعة قماش ليحافظ على طراوته.

يقدم العيش الشامي ساخنًا مع الأطعمة المختلفة مثل الحمص، الفلافل، أو الكباب.

يمكنك طهي العيش الشامي على صاج ساخن فوق النار بدلًا من الفرن.

للحصول على نكهة إضافية، يمكنك رش القليل من السمسم أو حبة البركة على العجين قبل الخبز.

هذه هي الطريقة التقليدية لصنع العيش الشامي، الذي يتميز بسهولة تحضيره في المنزل ويُعد خيارًا رائعًا لأي وجبة.