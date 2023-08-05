طريقة عمل العيش البلدي في البيت صحي وأرخص

طريقة عمل العيش البلدي في البيت أصبح من الطرق التي تحاول كل ست بيت إجادة عملها، لأن أحوال العيش البلدي عند البائعين أصبحت مزعجة لستات البيوت؛ فأصبح حجمه صغيرا بشكل مبالغ فيه، إلى جانب أن طعمه أصبح سيئا، وأسعاره ارتفعت بشكل يرهق ميزانية الأسرة المصرية.



ولذلك تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العيش البلدي، في البيت، بخطوات بسيطة وسهلة، ونتيجة مضمونة.

مكونات عمل العيش البلدي

1\2 كوب ردة

3+1\2 كوب دقيق أسمر

2 ملعقة كبيرة سكر

1+1\2 ملعقة كبيرة خميرة جافة

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافىء للعجن

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العيش البلدي

طريقة عمل العيش البلدي:

فى بولة نخلط الدقيق والردة، ثم يضاف الملح والسكر والخميرة، ثم الماء تدريجيا.

يعجن الكل للحصول على عجين متماسك.

يدعك العجين جيدا مدة ٨ دقائق، على سرعة متوسطة إلى أن يصبح لينا ومطاطيا.

يغطى العجين، ويترك ليتخمر ويتضاعف حجمه مدة ساعة وربع لساعة ونصف تقريبا.

يقطع العجين لكرات متساوية ( حوالي ٨ كرات ).

تترك ترتاح قليلا، ثم تفرد على سطح مرشوش بالدقيق، على شكل أرغفة رفيعة نوعا ما.

تسخن طاسة جيدا على النار، ثم يخبز العيش من الناحيتين، إلى أن ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي الجميل.

يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل العيش الشامي في البيت



العيش الشامي

ولكل محبي العيش الشامي، تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل العيش الشامي بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مكونات عمل العيش الشامي:

خميرة - ملعقتان صغيرتان

سكر - ملعقة كبيرة

ماء دافئ - كوب وربع

دقيق - 3 أكواب ونصف

ملح - نصف ملعقة صغيرة

زيت للقلي - بحسب الحاجة

طريقة عمل العيش الشامي:

1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالى 10 دقائق.

3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، أحدثي فجوة في الوسط ثم أضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.

4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.

5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.

6- ادهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.

8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.

9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.

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