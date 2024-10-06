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أخبار مصر

قائد الفرقة 39 صاعقة يكشف عن حجم خسائر العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف

حرب الاستنزاف، فيتو
حرب الاستنزاف، فيتو

قال اللواء مُحيي نوح، أحد أبطال الفرقة 39 صاعقة، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، إن قيادات الجيش المصري تم تغييرها بشكل كامل بعد النكسة، وجند الجيش حملة المؤهلات العليا والمتوسطة لكي يستطيع المُجند المصري التعامل مع المعدات الحديثة. 

خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي في معركة رأس العش


وتابع خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة"ten"، أن  الجيش المصري أوقع خسائر كبيرة في الجيش الاسرائيلي في معركة "رأس العش"، حيث كانت تسعى دولة الاحتلال السيطرة على مدينة بور فؤاد، ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، مشيرًا إلى أنه تعرض لـ4 إصابات وأنه يعتبر هذه الإصابات أوسمة.

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استنزاف قدرات العدو الإسرائيلي 

وأضاف أن حرب الاستنزاف سُميت بهذا الإسم، لأن الجيش المصري استنزف قدرات العدو الإسرائيلي من خلال الكثير من العمليات سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الأراضي المحتلة، ونجت القوات في تدمير 77 مركبة إسرائيلية، و17 دبابة وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين، وتم تدمير 4 لودر، وحدثت هذه الخسائر خلال 92 عملية، لافتًا إلى أن حرب الاستنزاف كانت مقدمة لحرب السادس من أكتوبر.

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