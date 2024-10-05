النني يسجل في فوز الجزيرة على دبا الحصن بسداسية في الدوري الإماراتي (فيديو)

فاز فريق الجزيرة الإماراتي الذي يتواجد في صفوفه المصري محمد النني علي فريق دبا الحصن، بنتيجة 6ـ1 في المباراة التي تجمعهما بالجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

وتقدم الجزيرة بالهدف الأول عن طريق ميلو في الدقيقة 5، ثم أضاف أوليفيرا الهدف الثاني بالدقيقة 12، وأحرز الهدف الثالث والرابع اللاعب رامون ميريز في الدقيقة 15،23.

وفي الشوط الثاني عاد اللاعب اوليفيرا ليسجل الهدف الخامس لفريقه والثاني له بالدقيقة 51.

وجاء هدف النني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء صوبها في الزاوية التسعين على يسار الحارس ليعلن الهدف السادس للجزيرة.

وجاء هدف دبا الحصن الوحيد اللاعب كاساما في الدقيقة 67.

سداسية للجزيرة..



محمد النني يسجل الهدف السادس من ضربة جزاء ويحتفل بطريقته الخاصة..#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/pAWnKfvrXT — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 5, 2024

مواجهة سهلة للجزيرة، نتائج قرعة ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات

وأسفرت قرعة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم عن وقوع فريق الجزيرة الذي يلعب له محمد النني مع فريق العروبة وهي من المواجهات السهلة للجزيرة.

نتائج قرعة كأس رئيس الإمارات



ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي كأس رئيس الإمارات أيام 17 و18 و19 أكتوبر القادم، على أن يعلن اتحاد الكرة الإماراتي لاحقا، مواعيد وتوقيتات المباريات.

يذكر أن الوصل يدخل نسخة كأس رئيس الإمارات للموسم 2024-2025، مدافعا عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

أما الشارقة، فيملك 10 ألقاب في بطولة كأس رئيس الإمارات، وهو نفس رصيد بطولات شباب الأهلي، ويقابل النصر، الذي خسر نهائي النسخة الماضية، أمام الوصل.