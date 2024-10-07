الإثنين 07 أكتوبر 2024
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حوادث

خطوات تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات وأهميته

أهمية الملصق الإلكتروني
أهمية الملصق الإلكتروني ورسومه، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، أهمية تركيب ملصق إلكتروني على السيارة، وخطوات ورسوم تركيب الملصق اون لاين ومدة صلاحيته وحالات صرف  ملصق إلكتروني جديد والعقوبات المقررة علي المخالفين.

أولا-أهمية تركيب ملصق إلكتروني على السيارة

-يتم تركيب الملصق  على الزجاج الأمامي للسيارة، وتكمن أهميته في النقاط التالية: 

-يضم كل المعلومات عن السيارة في الموجودة لدى إدارة المرور، حتى يكون من السهل التعرف عليها والوصول إليها بسرعة كبيرة.  

-يسمح وجود ملصق إلكتروني بتحديد الأماكن التي يوجد بها كثافات مرورية وتوفير كل التقارير والإحصائيات التي تساهم في إدارة وتنظيم حركة المرور.  

- تحديد مسار السيارات وتقديم الإرشادات المرورية الممكنة.  

-  المساهمة في تطبيق القواعد المرورية على الطرق للحفاظ على سلامة وأمن السائقين والمواطنين. 

-   السرعة في تسجيل المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية حديثة. 
 - السرعة في الوصول إلى السيارات المُبلغ بسرقتها في مختلف أنحاء الجمهورية وسهولة ضبطها. 
  - ضبط المخالفات التي تخص تجاوز السرعة المقررة وتخزينها في شكل صور في قاعدة البيانات المركزية لدى إدارات المرور. 

ثانيا-خطوات إصدار ملصق إلكتروني للسيارة أون لاين

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمرور هنا 
يجب أن يكون لديك حساب مسجل في الموقع لتتمكن من الدخول.
 -بعد تسجيل الدخول يتم توجيهك إلى صفحة جديدة اختر منها خدمة المركبات.
-قم بتسجيل بيانات السيارة التي ترغب في إصدار الملصق لها.
-بعد تسجيل بيانات السيارة قم تسديد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.
-بعد اتباع تلك الخطوات سوف يتم استلام ملصق السيارة الإلكتروني.

ثالثا-رسوم إصدار ملصق إلكتروني للسيارات

-وصلت رسوم الملصق الإلكتروني بعد الزيادة  من 100 إلى 150 جنيهًا مصريًا بشكل سنوي

-كما يمكن سداد تلك الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها إدارة المرور

رابعا-حالات صرف ملصق إلكتروني جديد

-عند عمل ترخيص السيارة لأول مرة.
-تجديد الترخيص.
-نقل القيد أو الملكية.
-انتهاء صلاحية الملصق.
-تلف الملصق.

خامسا-صلاحية إصدار ملصق إلكتروني للسيارة

ترتبط صلاحية الملصق الإلكتروني بصلاحية رخصة السيارة

- فإذا كانت الرخصة سارية لمدة سنة فإن موعد انتهاء صلاحية الملصق خلال سنة

- أما إذا كانت صلاحية رخصة السيارة خلال 3 سنوات فإن موعد انتهاء صلاحية الملصق خلال 3 سنوات

-ويمكن التعرف على صلاحية الملصق الإلكتروني من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة المرور وإدخال رقم السيارة لمعرفة كل التفاصيل التي ترغب فيها.

سادسا- أهم العقوبات التي يمكن أن يواجهها السائقون في حالة عدم إصدار ملصق إلكتروني للسيارة ما يلي: 

-يمكن أن تخضع السيارة المخالفة لسحب ترخيصها  ويمتد هذا السحب لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

-تتراوح عقوبة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر لصاحب السيارة.

-يتعرض مالك السيارة الذي يتجاهل تركيب الملصق الإلكتروني لغرامة مالية تصل إلى 1500 جنيه مصري.

-بحسب القانون الجديد يتم تنفيذ إحدى العقوبتين السجن أو الغرامة على المخالفين.

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