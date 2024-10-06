الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق مطعم شهير بالشيخ زايد

حريق بمطعم،فيتو
حريق بمطعم،فيتو

كشفت التحريات الأولية لفريق المعمل الجنائي الذي قام بمعاينة آثار حريق مطعم شهير بالشيخ زايد أن السبب وراء الحريق  ماس كهربائي، ثم امتدت النيران  لمحل كوافير مجاور للمطعم ووقوع مصابين بحالة اختناق.

وأكد مصدر أمني أن الخسائر المادية التي وقعت بالمطعم كبيرة، تشمل تلفيات ضخمة وتفحم أجزاء كبيرة منه، وإصابة عدد من العمال بالاختناق.

وأوضح المصدر أن الخسائر أيضا شملت احتراق أثاث محل كوافير شهير مجاور للمطعم، بمنطقة الشيخ زايد.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة،  تمكنت من السيطرة على حريق ماس كهربائي، نشب في مطعم شهير ومحل كوافير.

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد باندلاع حريق في مطعم بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث فرضوا كردونًا أمنيًّا حول الحريق لمنع امتداده ومحاصرة النيران، وتمكنت الفرق من إخمادها قبل أن تتسع رقعة الضرر.

 وحُرر محضر بالواقعة، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وظروفه.
 

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