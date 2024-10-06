الإثنين 07 أكتوبر 2024
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حوادث

احذر، الحبس عقوبة البلطجة وترويع المواطنين والتلويح بالعنف باستخدام سلاح أو حيوان شرس

عقوبات جرائم البلطجة
عقوبات جرائم البلطجة وأبرزها، فيتو

شدد قانون الإجراءات الجنائية  في المادة رقم 375 مكرر، عقوبات لكل من يرتكب جريمة تخويف المواطنين بمختلف أساليب البلطجة والتي تشمل استخدم حيوان. 

وعلى ضوء ذلك نرصد عقوبة جرائم البلطجة التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية:

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل الي خمس سنوات من مرتكبي الجرائم التالية:

-من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

-من تسبب في  الإضرار بممتلكات الغير أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل.

-من تسبب في  تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر. 

-من يرتكب جريمة عدم تنفيذ  الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ. 

-من تسبب في  تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته.

-من يرتكب جريمة في تهديد حياة شخص  أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

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قانون الإجراءات الجنائية جريمة تخويف المواطنين جرائم البلطجة

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