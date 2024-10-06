مصرع طفل في انهيار حائط منزل بسوهاج
لقي طفل مصرعه في انهيار حائط قديم بمنزل بقرية الخارفة بمركز المنشاة بسوهاج، وتم نقله إلى مستشفى المنشأة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بانهيار حائط منزل على الطفل محمد راشد ح ٨ سنوات ، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى المنشاة المركزى
وبسوال والد الطفل أكد أن الحائط قديم ومتهالك وأثناء عملية لهو الطفل تحت الحائط انهار عليه، ونفى الشبهة الجنائية فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.
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