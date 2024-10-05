رئيس جامعة سوهاج يكرم 2000 طفل من حفظة القرآن بالصلعا

ضمن فعاليات مبادرة "بداية"..

حالة من الفرحة والسعادة غمرت مئات الأطفال من حفظة القرآن الكريم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالصلعا، بسوهاج خلال تكريمهم في حفل بهيج نظمته جامعة سوهاج

وكرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم من أطفال وفتيات والذي تجاوز عددهم ٢٠٠٠، منهم من أتم حفظ كتاب الله وبينهم أطفال من ذوى الإعاقة البصرية وأطفال لم يتجاوز عمرهم ٤ سنوات.

رئيس جامعة سوهاج يكرم ٢٠٠٠ طفل من حفظة القرآن بمدرسة القرآن الكريم بالصلعا

وقال النعماني "ان ما شهدته من روعة الأداء للأطفال شىء تقشعر له الأبدان من جمال التلاوة، ويدعو للفخر بأطفال المستقبل، وخاصة أن الحفظة فى أعمار صغيرة ،وحفظ كتاب الله بتجويد وترتيل وأحكام غايه في الصعوبة"، مشيدًا برواد العمل الخيري بالمدرسة وما يبذلونه من مجهودات التي تصب في مصلحة أبناء القرية التي أيدها الله بحفظ القرآن، داعيًا بالاستمرار في هذا العمل المبارك بقوله (صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وأكد النعماني علي ان الجامعة تسعي لتنفيذ الأهداف الاجتماعية والتنمية البشرية التي تسعي لتحقيقها المبادرة الرئاسية "بداية"، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف كافة الفئات العمرية، مؤكدًا علي ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتنظيم هذه الزيارات وتكريم مثل هولاء الأطفال المبدعين، وتشجيعهم على الجهد للتعلم وحفظ القرآن الكريم فى مرحلة الصغر، معربًا عن فخره وسعادته بوجود أطفال من ذوي الاعاقة البصرية داخل المدرسة والذين يحضروًا يوميًا من منزلهم لحفظ القرآن، الي جانب الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ٤ سنوات.

صرف مكافأة ألف جنيه لكل من أتم حفظ القرآن الكريم وعددهم ٢٣ حافظًا

وأشاد النعماني بالقائمين علي هذا العمل الخيري والمتطوعين لخدمة حفظة كتاب الله وتعليم أحكامه، ومنهم متطوعات من خريجات المدرسة حصلن على مؤهلات جامعية من كليات الأزهر الشريف وجامعات أخري، والذي لم يقتصر الأمر على قرية الصلعا فقط حيث أن المدرسة مفتوحة للقرى المجاورة أيضا،

وقدم احمد عبدالرحمن المسؤول عن المدرسة خالص الشكر والامتنان للدكتور حسان النعماني لدعمه لكافة الأطفال، وتكريمه المعنوي والمادي لهم حيث وجه بصرف مكافاة ألف جنيه لكل من أتم حفظ القرآن الكريم وعددهم ٢٣ حافظًا، كما وجه ايضا بإعفاء الطلاب والمحفظات الذين مازالوا يدرسون بالجامعة من المصروفات الدراسية، إلي جانب تحمل كافة المصاريف اللازمه لتجهيز قاعتين من قاعات الحفظ بالمدرسة لتكون علي المستوي اللائق، وقيامه بتوزيع الهدايا والادوات المدرسية علي الاطفال في جو مليء بالبهجة والسعادة، مثنيًا علي هذا الدعم الكبير، والذي سيكون دافعًا للجميع للاستمرار وزيادة أعداد الأطفال بالمدرسة وتشجيعًا لهم علي تميزهم وتفوقهم.



واضاف احمد عبد الرحمن انه خلال الزيارة استمع الدكتور حسان النعماني لنماذج من القراءات للطلاب الدارسين، خلال تفقده قاعات الدراسة وعددها 20 قاعة تشمل قاعات أبو بكر الصديق، الزبير بن العوام وعلى بن أبى طالب، عمر بن عبد العزيز وعثمان ابن عفان، وأبى هريرة وطلحة بن عبدالله وخديجة بنت خويلد وأسماء بنت أبى بكر وغيرها من القاعات، مشيدًا باداء الأطفال في القراءه وباصواتهم العذبه وتعلمهم أحكام التجويد، مضيفًا ان نظام الدراسة والحفظ 3 أيام فى الأسبوع الجمعة والأحد والأربعاء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساء على فترتين كل فترة ساعة ونصف الساعة.

والجدير بالذكر أن المدرسة امتداد لنبتة الخير منذ أكثر من مائة عام فى تحفيظ القرآن الكريم من مشايخ القرية رحمهم الله الشيخ عبدالغفار والشيخ محمد محمود قاسم والشيخ رمضان الكودى والشيخ أحمد مهران سالم

وضم وفد الجامعة كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور علام عبد المنعم عميد كليه الصيدلة الدكتور صدقي ابو ليلة عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، الدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والحهاز الإداري والطلاب بالجامعة