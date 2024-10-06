نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المستشفيات

ترأس اليوم الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج اجتماع مصغر ضم كلا من السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والمهندس يوسف شعبان محمد مدير فرع الجنوب للشركة الحديثة لخدمات الغاز الطبيعي وذلك لمناقشة واستعراض الوضع الحالي لخطوط الغاز الطبيعي بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

حيث شدد "عبدالهادي" على ضرورة الالتزام وسرعة الإنتهاء من توصيل جميع خطوط إمداد المستشفيات حتى التي لم يتم الانتهاء منها، لتكون جاهزة للتوصيل فور الانتهاء وليس العكس.

وكيل وزارة الصحة يشيد بدعم المحافظ ونائبه للقطاع الصحى

ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج دور معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والسيد الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى ان القطاع الصحي يلقي كل الدعم وتذليل كافة العقبات.

وخلال استعراض م. يوسف شعبان لجهود الشركة أوضح أنه تم الإنتهاء من توصيل وتشغيل خط الغاز إلي مستشفي طهطا العام وجاري الإنتهاء من خط مستشفى جهينة المركزي والبدء في أعمال وتوصيلات مستشفى جرجا العام، لافتًا إلى عمل المحاضر التنسيقية مع الجهات المنفذة لمستشفى المراغة ومستشفى المنشاه للبدء في إجراءات مد خطوط الغاز

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