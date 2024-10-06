الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المستشفيات

نائب محافظ سوهاج,
نائب محافظ سوهاج, فيتو

ترأس اليوم  الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج اجتماع مصغر ضم كلا من السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والمهندس يوسف شعبان محمد مدير فرع الجنوب للشركة الحديثة لخدمات الغاز الطبيعي وذلك لمناقشة واستعراض الوضع الحالي لخطوط الغاز الطبيعي بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

حيث شدد "عبدالهادي" على ضرورة الالتزام وسرعة الإنتهاء من توصيل جميع خطوط إمداد المستشفيات حتى التي لم يتم الانتهاء منها، لتكون جاهزة للتوصيل فور الانتهاء وليس العكس.

وكيل وزارة الصحة يشيد بدعم المحافظ ونائبه للقطاع الصحى 

ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج دور معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والسيد الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى ان القطاع الصحي يلقي كل الدعم وتذليل كافة العقبات. 

وخلال استعراض م. يوسف شعبان لجهود الشركة أوضح أنه تم الإنتهاء من توصيل وتشغيل خط الغاز إلي مستشفي طهطا العام وجاري الإنتهاء من خط مستشفى جهينة المركزي والبدء في أعمال وتوصيلات مستشفى جرجا العام، لافتًا إلى عمل المحاضر التنسيقية مع الجهات المنفذة لمستشفى المراغة ومستشفى المنشاه للبدء في إجراءات مد خطوط الغاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانتهاء الدكتور محمد عبدالهادى الغاز الطبيعي المستشفيات خطوط الغاز الطبيعي عمرو دويدار مديرية الصحه نائب محافظ

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ (فيديو)

مرموش يسجل ويصنع في تعادل فرانكفورت وبايرن ميونخ 2-2 في الشوط الأول (فيديو)

بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن عملية بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

كولر يطالب جهازه الفني بتجهيز الثلاثي الجديد لبطولة السوبر المحلي

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية