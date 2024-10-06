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رياضة

فالفيردي: إصابة كارفاخال محزنة وصحته أهم من النتيجة

إصابة كارفاخال،فيتو
إصابة كارفاخال،فيتو

أبدى فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد، حزنه الشديد بعد إصابة زميله داني كارفاخال، خلال الفوز 2-0 على فياريال، في الجولة التاسعة من الليجا.

إصابة كارفاخال محزنة


وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة آس "إصابة كارفاخال محزنة، فصحة اللاعب أهم من النتيجة".

وواصل "كانت مباراة عادية، لم تكن جيدة ولا سيئة، واكتفينا بتسجيل هدفين".


وعن هدفه من خارج المنطقة، علق "استمتعت بالمساهمة في الدفاع والهجوم، لقد تدريب طويلا مع دافيدي وفرانشيسكو، واليوم حصدت المكافأة".

وشدد "السر هو العمل الجاد، لقد تعلمت الكثير من المدربين في هذا الفريق".

وسجل هدفي ريال مدريد، فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 14 و73.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الليجا، مقابل 17 نقطة في جعبة فياريال صاحب المركز الثالث.

 

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