الدوري الإيطالي، روما يتعادل مع مونزا 1-1

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة مونزا الإيطالي ضد ضيفه روما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بريانتيو ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم روما بالهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق أرتيم دوفبيك، ثم أدرك مونزا التعادل في الدقيقة 70 عن طريق داني موتا

سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء

وأعلن المدير الفني لفريق روما إيفان يوريتش، تشكيل فريقه الأساسي ضد مونزا، وشهد تواجد نجم المنتخب السعودي، سعود عبدالحميد، على مقاعد البدلاء.

مباراة مونزا ضد روما

ودخل إيفان يوريتش المدير الفني الجديد لروما المباراة راغبا في تحقيق الفوز، لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة المحبطة ضد إلفسبورغ، فيما سعى فريق مونزا لتحقيق الفوز والابتعاد عن المركز الأخير.

وأبقى إيفان يوريتش، على سعود عبد الحميد، على مقاعد البدلاء، بعدما بدأ كأساسي في المباراة الأخيرة ضد إلفسبورغ، وأعاد النجم ستيفان شعراوي إلى التشكيلة الأساسية مجددًا.

تشكيلة روما أمام مونزا

وجاءت تشكيلة روما ضد مونزا، كالتالي؛ ميل سفيلار، جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، أنجيلينو، زكي شيليك، بريان كريستانتي، مانو كوني، ستيفان الشعراوي، سولي، لورينزو بيليجريني وأرتيم دوفبيك.

تشكيل مونزا أمام روما

بينما يأتي تشكيل فريق مونزا يتضمن كلًا من:

حراسة المرمى: بيتزيناكو.

الدفاع: إتزو – ماري – كاريوني.

الوسط: بيريرا – بيانكو – بوندو – كيرياكوبولوس.

الهجوم: بيسينا – مالديني – دوريتش.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع مونزا رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير.