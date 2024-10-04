موقف ديمبيلي من قيادة باريس سان جيرمان في مواجهة عبد المنعم
غاب عثمان ديمبيلي عن تدريبات باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي حيث لم يحدد موقفه حتى الان بشأن التواجد فى مباراة نيس.
وكان ديمبيلي قد غاب عن مباراة سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا التي حسمها المدفعجية بهدفين دون رد.
وغاب ديمبيلي عن تدريبات سان جيرمان بسبب المرض، ويأتي ذلك بعد استبعاده من مباراة فريقه السابقة في دوري الأبطال أمام أرسنال بسبب خلاف مع المدرب لويس إنريكي.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم يوم الأحد المقبل.
ديمبيلي شارك خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان خلال 7 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.
باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.
فيما يتواجد نيس في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.