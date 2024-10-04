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رياضة

موقف ديمبيلي من قيادة باريس سان جيرمان في مواجهة عبد المنعم

ديمبلي
ديمبلي

غاب عثمان ديمبيلي عن تدريبات باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي حيث لم يحدد موقفه حتى الان بشأن التواجد فى مباراة نيس. 

وكان ديمبيلي قد غاب عن مباراة سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا التي حسمها المدفعجية بهدفين دون رد.

وغاب ديمبيلي عن تدريبات سان جيرمان بسبب المرض، ويأتي ذلك بعد استبعاده من مباراة فريقه السابقة في دوري الأبطال أمام أرسنال بسبب خلاف مع المدرب لويس إنريكي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد نيس الذي يضم بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم يوم الأحد المقبل.

ديمبيلي شارك خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان خلال 7 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يتواجد نيس في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط.

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نيس اخبار باريس سان جيرمان اللاعب محمد عبد المنعم

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