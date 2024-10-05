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رياضة

النادي المصري يحتفل بأبطاله في ذكرى انتصارات أكتوبر

النادي المصري، فيتو
النادي المصري، فيتو

بدأت منذ قليل احتفالية النادي المصري الكبرى التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة ، المقامة تحت رعاية كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي).

جاء ذلك بمشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر من الرياضيين وبحضور رجال الإعلام ونجوم كرة القدم المصرية.

المصري يستضيف احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "المصري في المعركة ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نستذكر وبكل فخر شهيد النادي المصري وشهيد الرياضة المصرية "عبده أبو حسين" الذي جاد بروحه الطاهرة دفاعًا عن شرف الأمة.

 

كما نتذكر أيضًا أبطالنا من المقاتلين خلال تلك الحرب وهم الضباط "محمد الفقي" و"محمد إسماعيل" و"محمد شاهين" و"عبد العزيز بدران" و"رؤوف حسنين".

والجنود الأبطال على جبهة القتال "نظمي زين العابدين" و"صابر حسن" و"محمد عبود السنجأ" و"مسعد نور" و"شيرين أبو النور" و"فاروق رضوان" و"حسن الفلاح" و"سعد مبارك" و"عادل فاضل". 

كل التحية والتقدير لهذا الجيل العظيم من اللاعبين "جيل التهجير " الذي نال شرف الدفاع عن المصري في هذه الفترة العصيبة من تاريخه.

الجدير بالذكر أن تلك الاحتفالية تعد الثامنة على التوالي التي تنظمها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة هذه الذكرى المجيدة والغالية على قلوب المصريين جميعًا.

 

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