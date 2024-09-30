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رياضة

طارق مصطفى وعلي ماهر يتوجهان إلى المغرب من أجل الرخصة "برو"

طارق مصطفى المدير
طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي، فيتو

سافر الثنائي طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إلى دولة المغرب أمس الأحد.

وسافر الثنائي إلى المغرب لحضور الدورة التدريبية للحصول على الرخصة التدريبية برو.

فريق البنك الأهلي

واختتم فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى معسكره المغلق الخميس الماضي بمواجهة قوية أمام سموحة باستاد الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية التجريبية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى للفريق خلال فترة المعسكر.

وكان فريق البنك الأهلي حقق الفوز على نظيره بروكسى أحد أندية القسم الثانى بثنائية نظيفة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

 

علي ماهر

 

 

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري  تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له غدا الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر القادم وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

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