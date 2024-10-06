إحالة فريق"المبادرات" بالإدارة الصحية بطوخ للتحقيق

أجرى اليوم الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية جولة مرورية بالإدارة الصحية بطوخ.

وتفقد المركز الطبي بطوخ، وتأكد من وجود الطاقم الطبي النوبتجي، كما تأكد من وجود كاتب الصحة وانتظام عملية تسجيل المواليد والوفيات، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان،وتوجيهات المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية.

إحالة فريق المبادرات بمركز طبي طوخ للتحقيق

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالزي الرسمي واتباع معايير مكافحة العدوى، إلي جانب التأكيد علي إزالة بعض الملصقات القديمة من علي الجدران، وتمت إحالة فريق المبادرات للتحقيق العاجل لعدم تواجدهم على رأس العمل.

ووجه مدير الادارة الصحية بطوخ بضرورة تكثيف الدور الإشرافي علي منشآت الرعاية الأولية التابعة لإدارة طوخ، ورفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية.

رافق وكيل الوزارة أثناء المرور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي،



كما تابع وكيل الوزارة مستشفى طوخ المركزي برفقة دكتور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات والدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وأكد ضرورة تطهير الأسطح واتباع معايير مكافحة العدوى.

كما اكد ايضا على الاستعاضة الفورية لعربة الطوارئ والتأكد من توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد غرفة التعقيم والاقسام الداخليه واطمأن على أحوال المرضى كما قام السيد وكيل الوزارة بمراجعة ملفات بعض المرضى ومراجعة الوصف الطبي، وقام أيضا بالمرور على قسم المعمل، وأكد على ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الموجودة بالمعمل،والتنسيق مع مدير إدارة المعامل لتوفير جهاز لتحليل الكيمياء بالمعمل.

كما تفقد بنك الدم التجميعي بالمستشفى، وكذلك قسم الأشعة حيث تاكد من تدريب فني الأشعة على التعامل مع الحالات ووجه فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وبمديرية الصحة بضرورة استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل غرفة الأشعة،

كما تفقد الدكتور أسامة الشلقاني قسم الحضانات ووجه بسرعه تشغيلها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بها،

وتفقد أيضا قسم العمليات الذي يضم جراحات الأنف والأذن والنساء والتوليد إلى جانب الجراحات الصغرى، وقد وجه وكيل الوزارة بضرورة الانتهاء من إجراءات الكهنة الخاصة بالمركز الطبي بطوخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ