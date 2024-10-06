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أخبار مصر

أبطالها 30 فردا، بطولات القوات المسلحة في رأس العش (فيديو)

معركة رأس العش، فيتو
معركة رأس العش، فيتو
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عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، وجاء في الفيلم: «بُعيد النكسة، وفي الأول من يوليو 1967 أشعل المقاتلون الصامدون على ضفة قناة السويس شمعة واحدة أمكنها إضاءة مصر كلها».

رفع الروح المعنوية للشعب بمعركة رأس العش

وقال الرائد حسني سلامة من أبطال الصاعقة في حربي الاستنزاف وأكتوبر، إن معركة رأس العش لم تكن مجرد شمعة، ولكن شمس أنارت مصر كلها ورفعت الروح المعنوية بالكامل للشعب المصري قبل القوات المسلحة، وترجمت له كمقاتل الآية الكريمة «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله».

وقال اللواء معتز الشرقاوي من أبطال الصاعقة في حربي الاستنزاف وأكتوبر: «كنت في الفصيلة ك 43 صاعقة، وكان قائدها المرحوم فتحي عبد الله، وكان معه ضابط مدفعية اسمه الجزار استشهد، والرقيب حسني سلامة الذي كان شاويش الفصيلة».

منع العدو الإسرائيلي من العبور

وواصل حسني سلامة: "كنا 28، وبعد إضافة فردي معاونة أصبحنا 30 فردا في فصيلة صاعقة كُلفت بمنع العدو من أن يعبر من هذا المكان نهائيا، وهذا المكان كان يحده من الشمال بحيرات ملاحات، ومن اليمين قناة السويس، وبالتالي كان علينا منع العدو من العبور".

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معركة رأس العش

وأكد: «التزمنا بمواقعنا وانتهت المعركة بإجبار العدو على الانسحاب ولم يعد إلى هذا المكان، علاوة على ذلك، بقي هذا المكان من رأس العش حتى مدينة بورفؤاد غير محتل طوال فترة احتلال إسرائيل لسيناء».

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