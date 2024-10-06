الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

"لسان التمساح"، كيف ثأر أبطال المجموعة 39 للشهيد عبد المنعم رياض؟ (فيديو)

الشهيد عبد المنعم
الشهيد عبد المنعم رياض، فيتو

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، وجاء في الفيلم: "كثيرة هي تفاصيل حرب الاستنزاف، ففي داخل العمق الإسرائيلي، تجلت ملاحم قتالية حملت بصمات من صنفتهم أدبيات الحرب الإسرائيلية بالأشباح".

 

الثأر للشهيد عبد المنعم رياض


وقال الرائد سمير نوح من أبطال المجموعة 39 قتال خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر إن  الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طالب بضرورة الأخذ بثأر الشهيد عبد المنعم رياض، وصدرت الأوامر للراحل اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات الحربية والاستطلاع والبطل إبراهيم الرفاعي، وفي ليلة الأربعين من استشهاد الفريق عبد المنعم رياض قامت المجموعة 39  بالهجوم على هذا الموقع المسمى لسان التمساح، وتم تدمير الموقع وقتل 44 جنديا وضابطا إسرائيليا بداخله".


تدمير موقع لسان التمساح

وأشار، إلى أنّ موقع لسان التمساح من المواقع الحصينة لخط بارليف، وتم الهجوم عليه وتدميره بالكامل كما تم تدمير مخازن ذخيرة وأسلحة قائلا:  "مخليناش فيه حاجة تنفع أبدا، وقعدنا ساعتين كاملتين هناك، إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات للمواقع المحيطة بضرب الموقع بما فيه من مصريين وإسرائيليين، ولكن كنا بدأنا التحرك وعدنا سالمين".

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لسان التمساح خط بارليف عبد المنعم رياض القوات المسلحة جمال عبد الناصر

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