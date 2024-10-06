تدمير الميراج والفانتوم بطائرة ميج، جانب من بطولات الجيش في حرب الاستنزاف (فيديو)

حرب أكتوبر، عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حرب الاستنزاف معارك الجيش المصري



وجاء في الفيلم: "في 20 يونيو 1969، وحتى نهاية العام نفسه، زادت حرب الاستنزاف ضراوة بنجاحات متتالية للمدفعية المصرية، وجاء بعد ذلك، دخول القوات الجوية سماء المعركة".

إثبات قوة قواتنا المسلحة واسترداد الأرض

وقال اللواء طيار أركان حرب حسن راشد من أبطال القوات الجوية في حربي الاستنزاف وأكتوبر: "أتذكر في أيام الاستنزاف أننا كنا نحاول استنزاف القوات الإسرائيلية الموجودة للتأكيد على أننا لن نترك هذه الأرض، وفي نفس الوقت، نحاول اكتساب خبرات جديدة بالاشتباكات، وأحد الأبطال العظماء هو الشهيد علي إمام، كان من أعلى الطيارين وأفضلهم، استطاع بطائرة ميج 21 أن يسقط 3 طائرات ميراج خلال حرب الاستنزاف، وكان الراحل أحمد عاطف أول من اسقط طائرة فانتوم، ورفع هذا الأمر روحنا المعنوية بالقوات الجوية".

طائرات العدو الإسرائيلي



وتابع: "كانت الطائرة فانتوم عبارة عن شبح بالنسبة إلينا، بسبب التكنولوجيا العالية جدا وخبرة الطيارين عليها، ولكن طائرة ميج 21 بصاروخين استطاعت تدميرها، فشعرنا بالسعادة في القوات الجوية والشعب المصري".



وجاء في الفيلم، أن الحادي عشر من سبتمبر شهد غارات مصرية بقوة 60 طائرة ضد العديد من الأهداف الإسرائيلية في عمق سيناء، وتواصلت عشرات الغارات المصرية على مواقع وأهداف مؤثرة بالبحر الأحمر، وكذا تنفيذ أولى الإغارات على ميناء إيلات وإغراق عدد من السفن الإسرائيلية في نوفمبر عام 1969.