متابعة النظافة العامة بالوحدات المحلية بالزقازيق في الشرقية

تابع اليوم شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية رؤساء الوحدات المحلية فى مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. حيث توجهت الأجهزة التنفيذية ورجال تحسين البيئة بالوحدات المحلية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من سلامة الطرق المؤدية من وإلى مدينة الزقازيق.

في الوحدة المحلية بالعصلوجى اليوم تم تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامه من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكة الحديد ومن داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية وكذا رى الأشجار ورش الطريق بالمياه

كما قامت الوحدة المحلية بالزنكلون برفع تراكمات القمامة الموجودة بالطريق العام لإظهار الرؤية البصرية والمظهر الجمالى تم رفع التراكمات الموجودة بالطريق العام بناحية الزنكلون ــ وابوحاكم ــ والبترول حتى رجب ايوب ورفع السافوحه الموجودة بالطريق

و تم اليوم الأحد الموافق 6/10/2024 بالوحدة المحلية بالشوبك بسطه استئناف اعمال النظافة العامة على الطريق العام الزقازيق ابوحماد مرورا بعزبة المخزنجى والطاهره ومثلث غزاله

محاولة انهاء ملف التصالح بقرية الطيبة

وفى الوحدة المحلية بالطيبه تم رفع الأتربة والمخلفات الموجودة بطريق قرية ام رماد /الطيبة وكذلك طريق الطيبة بهنباى كم تم صيانة أعمدة الإنارة وانارتها بطريق قرية فرسيس والسطحية كما تم العمل على إنهاء ملف التصالح وذلك بالعمل فى المركز التوكنولوجى لمركز مدينة الزقازيق لعدم وجود شبكة بالوحدة المحلية بالطيبة

كما قام محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بقرية بهنباي بمتابعة اعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين وإزالة أي اشغالات بقرى الوحدة ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الازهرــ وطريق بهنباي ـــ فرسيس , وطريق بهنباي ـــ بنايوس , وطريق بهنباي ـــ المجفف , وطريق بهنباي ـــ الطيبة , وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة

ازالة القمامة من امام مصنع الزيوت والصابون

وكذلك قامت الوحده المحليه بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون وشارع السلام ومجمع المدارس ونفق شيبة وشارع المنشيه وميدان لفظ الجلالة وتم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بقطعة أرض بناحية قرية شيبة

وقال بالوحده المحليه بالنخاس تمت اعمال النظافه اليوميه بالطريق العام الزقازيق ميت غمر وكذلك بجوار حرم السكه الحديد بنطاق الوحده المحليه بالنخاس بواسطه رجال تحسين البيئه بالوحده وكذلك قامت الوحده المحلية ببيشة قايدبمتابعة اعمال النظافة اليوميه ورفع نقاط تجميع القمامه ومداخل القري وطريق بيشة قايد الزقازيق وامام كفر الحصر

متابعة حملات النظافة على طريق الزقازيق بلبيس

وكذا قامت الوحدة المحلية ببردين بإستمرار عمليات المتابعة لحملات النظافة اليومية على الطريق العام وعلي طريق الزقازيق بلبيس والعكس تم رفع الأتربة والسفوحة والقمامة من جانبى الطريق العام وفى سياق متواصل تم رفع الإشغالات بجانبي الطريق

وذلك لرفع أى معوقات تعوق الطريق أثناء حركة المرور والسير للمواطنين وحركة مرور السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين والمنظر الجمالي والحضاري بالطريق العام وعلى محور آخرتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق أعلى وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين وفى سياق متواصل تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفه مستمرة يوميًا حفاظًا على حوائط المبنى من تراكمات مياه الصرف.

تسوية مدخل القرية بالزهراء

اما بالوحدة المحلية بالزهراء تم اليوم تسوية مداخل قرى الوحدة قرية الزهراء ــ وانشاص البصل بالجليدر الخاص بمجلس مدينة الزقازيق وذلك لتسوية الطريق وإزالة أي اشغالات ومعوقات لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الحضارى بمداخل القرى

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية. بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها

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