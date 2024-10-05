رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة وإزالة التعديات

تابع شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدينة

كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية لمختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

رفع كفاء الطرق المؤدية من وإلى المدينة

وأشار انه تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافه بكل المحاور بالمدينة العاصمة لمحافظة الشرقية باداء وبمتابعة رجال الاجهزه التنفيذيه المتنوعة ,, ومن إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمركز ومدينة الزقازيق والوحدات التابعة.

وقام محمد السيد ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بقرية بهنباي بمتابعة اعمال النظافة بمداخل القرى والطرق الرئيسية والميادين وإزالة أي اشغالات بقرى الوحدة ورفع نقاط التجمع من ميدان ابوجماعة وميدان الازهر وطريق بهنباي فرسيس وطريق بهنباي المجفف وطريق بهنباي بنايوس.

إظهار المنظر الجمالى للقرية

وايضا طريق بهنباي الطيبة وقص الأشجار وكسح الأتربة من على جانبي الطريق لسهولة حركة المواطنين وإظهار المنظر الجمالي والحضاري لمداخل قرى الوحدة والعمل مستمر والله ولي التوفيق,,

نظافة الطريق العام بشوبك بسطة

كما قامت الوحدة المحلية بالشوبك بسطه باستئناف اعمال النظافة العامة على الطريق العام الزقازيق ابوحماد مرورا بعزبة المخزنجى والطاهرة ومثلث غزالة ومازال العمل مستمر والله المستعان كما قامت الوحدة المحلية بالزنكلون برفع المخلفات وتراكمات القمامة الموجودة على الطريق العام بناحية الزنكلون اليوم السبت ـــ وابوحاكم ـــ والبترول ـــ حتى رجب ايوب ورفع السافوحة الموجودة بالطريق ومازالت الاعمال مستمرة.

تكثيف الجهود المبذولة بالعصلوجى

وفى الوحدة المحلية بالعصلوجى اليوم تم تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة العامة وذلك برفع السفوحه من على طريق الزقازيق بلبيس والعكس ورفع نقاط تجميع القمامة من كافة النقاط من أسفل الكوبرى العلوى والمستودع والسكة الحديد و من داخل القرية وخلف الصحة والمدارس والمصالح الحكومية وكذا رى الأشجار ورش الطريق ومازالت الاعمال مستمرة.

رفع المخلفات وتجمعات الأتربة

وكذا قامت الوحدة المحلية بشيبة النكارية برفع كافة المخلفات وتجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر ــ الزقازيق ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون ـــ وشارع السلام ـــ ومجمع المدارس ـــ ونفق شيبة ــــ وشارع المنشيه ــــ وميدان لفظ الجلالة ـــ وتم رى الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق ميت غمر الزقازيق وطريق المقابر، وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة المحلية بشيبة النكارية.

القطاعات الخدمية الصحية بشيبة النكارية

كما تمت متابعة القطاعات الخدمية والصحية بنطاق الوحدة المحلية بشيبة النكارية وذلك للتأكد من حسن سير العمل وحسن أداء الخدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ومتابعة التطعيمات اللازمة للاطفال وذلك حفاظا على ارواح وسلامه المواطنين.

الوحدة المحلية ببيشة قايد

وعن الوحده المحلية ببيشة قايد فقد قامت بمتابعة اعمال النظافة اليوميه ورفع نقاط تجميع القمامة ومداخل القري وطريق بيشة قايد الزقازيق وامام كفر الحصر ومازال العمل مستمرا وكذلك بالوحدة المحلية ببردين تم استمرار عمليات المتابعة لحملات النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق ــ بلبيس والعكس.

رفع الأتربة والقمامة

وتم رفع الأتربة والسفوحة والقمامة من جانبى الطريق العام وفى سياق متواصل تم رفع الإشغالات بجانبي الطريق لرفع أى معوقات تعوق الطريق أثناء حركة المرور والسير للمواطنين وحركة مرور السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين والمنظر الجمالي والحضاري بالطريق العام وعلى محور آخرتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى الطريق أعلى الكوبري.

شفط الصرف الصحى بمساكن بردين

وأسفل كوبري بردين العلوي حتى آخر حدود وحدة بردين وفى سياق متواصل تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة يوميًا حفاظًا على حوائط المبنى من تراكمات مياه الصرف ومازالت الأعمال مستمرة حتى الساعة.

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