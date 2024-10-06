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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى - فيتو

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه في  البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.14 جنيها  للشراء.

13.17 جنيها  للبيع.

 

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.13 جنيها للشراء.

13.17 جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.13 جنيها للشراء.

13.17 جنيها للبيع.

 

الدرهم الاماراتى - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.13  جنيها للشراء.

13.17  جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.14  جنيها للشراء.

13.18  جنيها للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.08 جنيها للشراء.

13.24 جنيها للبيع.

 

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