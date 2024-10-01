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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري ، اليوم الثلاثاء  الموافق 1 اكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

 

وتقدم "فيتو"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتي، فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.13 جنيه  للشراء.

13.16 جنيه  للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.11 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

 

 

الدرهم الإماراتي - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.11 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.10  جنيه للشراء.

13.14  جنيه للبيع.

 

الدرهم الإماراتي - فيتو 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.11  جنيه للشراء.

13.15  جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.06 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

 

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