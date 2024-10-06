لجنة تحكيم عروض مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصري (صور)

كشف الفنان سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن عقد المهرجان هذا العام ورشا متنوعة في كافة الفنون وعناصر العرض المسرحي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ورشا بالإسكندرية وورشا بالقاهرة ضمن فعاليات المهرجان تحت إشراف الدكتورة عبير فوزي.

مؤتمر نقابة المهن التمثيلية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، والفنانة منة بدر تيسير نائب مدير المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانون أحمد سلامة، إيهاب فهمي، عزوز عادل، وغيرهم.

لجنة تحكيم عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

كما كشف سامح بسيوني مدير المهرجان عن أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية هذا العام والتي تضم كل من: "رئيس اللجنة الدكتورة هدى وصفي، وعضوية كل من المخرج هشام عطوة، المخرج جمال ياقوت المخرج محمد جبر، المؤلف محمود حمدان، المخرج وائل إحسان، اسماعيل فاروق، المنتج محمد الرشيدي مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي".

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، بمشاركة 25 عرضا متنوعا.