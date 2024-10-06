الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أشرف زكي: اختيار إيناس عبد الدايم رئيسا شرفيا لمهرجان النقابة ويشارك به 25 عرضا (فيديو)

مؤتمر نقابة المهن
مؤتمر نقابة المهن التمثيلية، فيتو

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه ليس دور النقابات فقط الرعاية الصحية والاجتماعية، لكن هناك أدوارا أخرى كانت غائبة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه لديه أمل كبير للغاية بالنهضة المسرحية، متابعا: "مصر بلد المسرح وبها سيدة المسرح العربي". 

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "مصر تستحق الكثير في المسرح.. عشان كده عملنا مهرجان مهم.. لما أعلنا عنه فوجئنا بتقدم ٨٠ عرضا مسرحيا، وهذا إن دل فيدل على عشق للمسرح وحنين له".

مؤتمر مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة  لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، والفنانة منه بدر تيسير نائب مدير المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانون أحمد سلامة، إيهاب فهمي، عزوز عادل، وغيرهم. 

 

وتابع الدكتور أشرف زكي: "دور لجنة المشاهدة صعب لتصفية هذه العروض لعشر عروض فقط.. اللجنة حطت درجات.. واكتشفنا أن في ٢٥ عرض كلهم يحتلوا ما بين المركز الأول والثامن لذلك قولنا نعمل المستحيل عشان الشباب دول يحققوا حلمهم.. قدرنا نوفر اكتر من دار عرض عشان تقدم ٣ عروض في اليوم الواحد". 

 

الرئيس الشرفي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن اختيار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق لتكون الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام، قائلا: "الدكتورة إيناس قدمت مجهود عظيم في كل المناصب اللي مسكتها واسندت اليها.. وكذلك دورها العظيم في وزارة الثقافة". 

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، بمشاركة 25 عرضا متنوعا. 

إعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.. غدًا

أشرف زكي يطلق أول مسرح لنقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نقيب المهن التمثيلية مهرجان نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية مهرجان نقابة المهن

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ (فيديو)

بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن عملية بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

مرموش يسجل ويصنع في تعادل فرانكفورت وبايرن ميونخ 2-2 في الشوط الأول (فيديو)

كولر يطالب جهازه الفني بتجهيز الثلاثي الجديد لبطولة السوبر المحلي

مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

منوعات

المزيد

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

تفسير رؤية العرسة فى المنام وعلاقتها بالمرور ببعض الأزمات المالية

رسالة قوية من علي جمعة للمشككين في نصر 6 أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية