أشرف زكي: اختيار إيناس عبد الدايم رئيسا شرفيا لمهرجان النقابة ويشارك به 25 عرضا (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه ليس دور النقابات فقط الرعاية الصحية والاجتماعية، لكن هناك أدوارا أخرى كانت غائبة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه لديه أمل كبير للغاية بالنهضة المسرحية، متابعا: "مصر بلد المسرح وبها سيدة المسرح العربي".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "مصر تستحق الكثير في المسرح.. عشان كده عملنا مهرجان مهم.. لما أعلنا عنه فوجئنا بتقدم ٨٠ عرضا مسرحيا، وهذا إن دل فيدل على عشق للمسرح وحنين له".

مؤتمر مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، والفنانة منه بدر تيسير نائب مدير المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانون أحمد سلامة، إيهاب فهمي، عزوز عادل، وغيرهم.

وتابع الدكتور أشرف زكي: "دور لجنة المشاهدة صعب لتصفية هذه العروض لعشر عروض فقط.. اللجنة حطت درجات.. واكتشفنا أن في ٢٥ عرض كلهم يحتلوا ما بين المركز الأول والثامن لذلك قولنا نعمل المستحيل عشان الشباب دول يحققوا حلمهم.. قدرنا نوفر اكتر من دار عرض عشان تقدم ٣ عروض في اليوم الواحد".

الرئيس الشرفي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن اختيار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق لتكون الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام، قائلا: "الدكتورة إيناس قدمت مجهود عظيم في كل المناصب اللي مسكتها واسندت اليها.. وكذلك دورها العظيم في وزارة الثقافة".

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، بمشاركة 25 عرضا متنوعا.