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ثقافة وفنون

إعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.. غدًا

د. أشرف زكي، فيتو
د. أشرف زكي، فيتو

تعقد نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري المقرر إقامته خلال الفترة من ( 9: 20 أكتوبر 2024 ).

تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

ويتم الإعلان خلال المؤتمر عن قائمة المكرمين، وأعضاء لجنة التحكيم، وبرامج العروض المشاركة والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة بحضور عدد من نجوم الفن المصري وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك في تمام الخامسة مساء غد الأحد 6 أكتوبر 2024.

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