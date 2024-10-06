الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان المهن التمثيلية للمسرح يكرم القاسمي والفخراني والعصفوري وراتب في دورة 2024

مؤتمر نقابة المهن
مؤتمر نقابة المهن التمثيلية، فيتو

 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن أسماء المكرمين خلال الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، مشيرا إلى أن الاختيارات كانت في منتهى الدقة. 

 

المكرمون في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وقال "زكي" خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان: "للمسرح رجال وفرسان.. ونفسي أكرم كل الناس بس بنبقى مرتبطين بعدد وهو مش كبير.. لذلك سنكرم خلال دورة العام الجاري.. الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة سيكون على رأس المكرمين هذا العام لما له من بصمات في المسرح العربي ودوره في إنشاء دار إقامة كبار الفنانين". 

وأضاف: "سيتم تكريم اسم الفنان الراحل أحمد راتب.. بالطبع تأخر تكريمه وتم الاتصال بأسرته ورحبوا بهذا التكريم.. كما سنكرم المخرج سمير العصفوري، والدكتور يحيى الفخراني". 

 

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، والفنانة منك بدر تيسير نائب رئيس المهرجان، وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنانون أحمد سلامة، إيهاب فهمي، عزوز عادل، وغيرهم. 

وتقام الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 أكتوبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، بمشاركة 25 عرضا متنوعا. 

إعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.. غدًا

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