محافظ الإسماعيلية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، رؤساء وأعضاء الفِرق الأجنبية والعربية (رومانيا، الهند، الجزائر، الأردن، إندونيسيا)، وأيضًا رؤساء الفرق المصرية المُشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في نسخته الرابعة والعشرين، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وممثل إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

الهدف من تنظيم المهرجان

وأكد محافظ الاسماعيلية أن الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم المهرجان هو التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة وقلب الأمة العربية النابض، مرحبًا بكل الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

حدث سنوي هام

مضيفًا أتمنى أن تكونوا سفراءً فعَّالين لمدينتنا الجميلة في بلادكم، وأن تنقلوا بكل فخرٍ واعتزازٍ صورتها الحضارية وتراثها الثقافي إلى العالم.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

مشيرًا أن هذا الحدث السنوي يعزز الروابط الثقافية بين الدول، كما يعزز روح التعاون والتضامن، آملين أن يستمر هذا التبادل الثقافي المثمر.

رسالة شكر لجميع المشاركين

ووجَّه "أكرم" الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المهرجان من اللجان التنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية وللفرق المشاركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في إثراء هذا المهرجان بالفنون الرائعة.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

وأكد على ثقته من نشر الانطباعات الإيجابية عن الإسماعيلية وعن شعبها الودود من خلال الوفود المشاركة، قائلًا "سنكون سعداء برؤية تأثيركم الإيجابي على المجتمعات التي تمثلونها، لنقدم سويًا تجربة تبادلية مثمرة تعزز التعاون والتضامن بين الشعوب.



وأشار أكرم إلى أن رسالتنا للعالم أجمع التي نحملها لضيوفنا المشاركين في دورة هذا المهرجان باعتبارهم سفراء لبلادهم، أن مصر آمنة مستقرة كما أنها ترحب بجميع ضيوفها من مختلف دول العالم، موجهًا الدعوة لرؤساء الفِرق الأجنبية للمشاركة في الدورة القادمة للمهرجان.



جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وأعضاء الفرق الأجنبية والعربية والمصرية عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مشيدين بحسن وحفاوة الاستقبال من جانب شعب الإسماعيلية المضياف ومعربين عن إعجابهم بتلك المحافظة الساحرة ومبانيها ذات الطابع المعماري المميز، من خلال تنفيذ برامج سياحية للتعرف على معالم المحافظة.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

كما أشادوا بحسن التنظيم والتنسيق في أماكن الإقامة وأماكن العروض وحفلي الديفيليه والافتتاح متمنيين أن يستمر المهرجان في تميزه ومشاركة عدد أكبر من الفرق خلال السنوات القادمة.

و وجه ممثلي الفرق المشاركة بالمهرجان التهنئة لمحافظ الإسماعيلية وشعبها بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي صادفت فعاليات المهرجان.

وخلال مراسم الاستقبال، قام محافظ الإسماعيلية بتكريم رؤساء الوفود وتبادل الدروع والهدايا التذكارية معهم، معربًا عن سعادته باستعادة المهرجان لرونقه وبريقه، مشيدًا بفعاليات حفل الافتتاح الرسمي المتميز الذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية بتشريف وحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعددًا من المحافظين ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس جامعة قناة السويس، وأن المحافظة تسعى جاهدة لاستمرارية إقامة المهرجان سنويًا في موعده المحدد من كل عام والعمل على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل الظهور بالمظهر اللائق لشعب الإسماعيلية العظيم المحب للفن.





وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع الفِرق الأجنبية والعربية والمصرية المُشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين.



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