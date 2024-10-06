الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تستطلع آراء المواطنين حول الجودة العلاجية للقوافل (صور)

جانب من استطلاع آراء
جانب من استطلاع آراء المواطنين،فيتو

 حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على الالتقاء بعدد من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول الخدمات التي تقدمها القوافل العلاجية. 

مبادرة "بداية" تسعد أطفال جمعية التثقيف الفكري فى الإسماعيلية (صور)

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تفقد قافلة التل الصغير 

 وتفقدت وكيل وزارة الصحة القافلة الطبية بمنطقة التل الصغير التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». 

جانب من استطلاع آراء المواطنين،فيتو
جانب من استطلاع آراء المواطنين،فيتو

تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

 يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة. 

 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

متابعة سير العمل 

 تفقدت وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل بالقافلة وإلتقت بالطاقم الطبى وبالعديد من المواطنين من مختلف الأعمار للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة بالقافلة. 

 

توقيع الكشف الطبي على المرضى    

 وتابعت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى والذين بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم  خلال اليوم الأول للقافلة 592 مواطنا في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا. 

جانب من أعمال القافلة،فيتو
جانب من استطلاع آراء المواطنين،فيتو
جانب من أعمال القافلة،فيتو

تطبيق مبادرة بداية 

 وعلى هامش القافله واصلت قافلة مبادرة "بداية" فعالياتها بتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات وتسليم هدايا للفائزين وإضفاء روح البهجة والسعادة للمترددين على القافلة الطبية من مختلف الفئات العمرية. 

 

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 121 مواطنا بعيادة الباطنة، وعدد 138 حالة بعيادة الأطفال 261 مواطنا بالجراحة العامة، 121 مواطنا بعيادة الأسنان،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 28 سيدة، وعدد 31 سيدة بعيادة النساء،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 27 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين. 

 

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، دكتورة بثينة بركات منسق القوافل ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.

 

 

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