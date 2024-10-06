بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن عملية بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، مساء اليوم الأحد، أن الحركة تبارك عملية بئر السبع النوعية التي نفذها أحد أبطالها من الداخل المحتل.

وأضاف أبو عبيدة: ثقتنا بوطنية أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، ونحن على يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح وسائل إيلام المحتل وإسناد شعبهم في غزة".

عملية فدائية في بئر السبع جنوب إسرائيل

ارتفعت حصيلة حادث إطلاق النار في المحطة المركزية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد، إلى قتيلين إسرائيليين، و15 جريحا.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية، اليوم، فإن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر سبع.

مقتل جندية في الحرس الإسرائيلي

وأعلن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك قتيلة جندية في الحرس الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.

هجوم مزدوج بين إطلاق نار وطعن

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وقبل دقائق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، مؤكدة أن قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ.