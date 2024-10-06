الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار في بئر السبع إلى قتيلين و15 جريحًا

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

ارتفعت حصيلة حادث إطلاق النار في المحطة المركزية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد، إلى قتيلين إسرائيليين، و15 جريحا.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية، اليوم، فإن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر سبع.

مقتل جندية في الحرس الإسرائيلي

وأعلن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي  أن هناك قتيلة جندية في الحرس الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.

هجوم مزدوج بين إطلاق نار وطعن

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

 وقبل دقائق أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، مؤكدة أن قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ.

مقتل جندية إسرائيلية وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار في بئر السبع

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