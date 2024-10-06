الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مقتل جندية إسرائيلية وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار في بئر السبع

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

 أفادت وكالة “روسيا اليوم”  بمقتل شخص وإصابة آخرين في عملية تخللها إطلاق نار، في مجمع تجاري في بئر السبع جنوب إسرائيل، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تحييد المنفذ.

وأعلن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي  أن القتيلة جندية في الحرس الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن، مضيفة أنه تم إصابة 10 أشخاص في العملية وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر

 وقبل دقائق  أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوبي إسرائيل، مؤكدة أن قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ.

 

إصابة عدة شخص في عملية طعن

 وأكدت الإذاعة أن التحقيق جار في احتمال أن يكون الهجوم في بئر السبع مزدوجا بين إطلاق نار وطعن.


بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في بئر السبع.

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