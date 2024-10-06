الأحد 06 أكتوبر 2024
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استمرار البحث عن القرود الهاربة بالغربية بعد ظهورها بالشوارع، والطب البيطرى: لا تؤذي المواطنين (صور)

استمرار البحث عن
استمرار البحث عن القرود الهاربة فى الغربية

مضت ٢٤ ساعة على واقعة ظهور قرود فى مدينة المحلة الكبري بالغربية، ولا زال البحث عنها مستمرًا حتى الآن، ورغم أنها لا تشكل خطورة على السكان والمواطنين المقيمين فى المناطق التى ظهرت فيها، إلا أن المسئولين استعانوا بالشرطة للبحث عن القرود والقبض عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

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القرود أو النسانيس ظهرت فى بعض شوارع المحلة الكبرى وأصبحت ملفتة للنظر وحديث الشارع المحلاوى، اتجه البعض من أقوال شهود عيان إلى تحديد أعدادها، مشيرين إلى أنها عبارة عن 3 قرود صغيرة من فصيلة "النسانيس" والبعض الآخر ذكر أنها اثنين فقط ويظهرون في منطقة الشعبية.

وأوضح شهود عيان لـ"فيتو" بأن القرود قد تكون هاربة من محل لبيع الحيوانات والطيور  إلى الأشجار والأماكن المرتفعة فى الشوارع بمدينة المحلة.

ومن جانبه ذكر مصدر مسئول بمديرية الطب البيطرى بالغربية أن المديرية لم تتلق أى بلاغات رسمية بانتشار القرود فى الشوارع لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك قام بجولة ميدانية تفقدية برفقة العاملين معه بالمديرية داخل المناطق التى تردد انتشار النسانيس فيها وغيرها من المناطق الأخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور القرود حال قفزهم بين البلكونات أثناء مطاردتهم الأهالي لها سعيا في الإمساك بها.


طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة الإمساك بالقرود حفاظا على أرواح السكان القاطنة بذات المنطقة المذكورة.
 

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