الأحد 06 أكتوبر 2024
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محمد فؤاد مديرا لفرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد مدير التأمين الصحي ببني سويف، فيتو

أصدر الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح، مدير مركز أورام مدينة نصر، مديرًا لفرع هيئة التأمين الصحى ببني سويف، خلفًا للدكتور محمد يحيى، مدير الفرع السابق، والذي تقدم باعتذاره عن إستكمال مهام عمله لظروف خاصة.

 

قرار تكليف الدكتور محمد فؤاد مديرا لفرع التأمين الصحي ببني سويف

 

السيرة الذاتية لمدير التأمين الصحي ببني سويف

وحصل الدكتور محمد فؤاد، على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بنها 2005م، كما حصل على ماجستير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة بنها في عام 2014 وشهادة الدكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة بنها في عام 2018م، والزمالة المصرية في إدارة المنشآت الصحية، خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024م.

 

 

ويتمتع الدكتور محمد فؤاد، بخبرة واسعة في مجال الإدارة الصحية، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مستشفيات حكومية وخاصة، فقد بدأ الإدارة الطبية بمستشفى النيل بشبرا كنائب إداري ومساعدًأ لمدير المستشفى، ثم مديرًا لشئون الطبية.

وتقلد منصب مدير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، خلال الفترة من 2018 حتى 2021 ثم مديرًا لإدارة المستشفيات بفرع التأمين الصحي بالقليوبية، ثم مديرًا لمركز أورام بمدينة نصر، منذ أغسطس 2021، حتى تاريخ صدور قرار تكليفه مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، مواصلًا مسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الإدارة الصحية.

 

دورات تدريبية متخصصة ومؤتمرات علمية

وعلى صعيد التطوير المهني، حرص الدكتور محمد فؤاد، على مواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة الصحية، فقد حصل على دورات تدريبية متقدمة في "إدارة المنشآت الصحية، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات الصحية" بالإضافة إلى حصوله على شهادات متخصصة في "إدارة الجودة" و"تطبيقات الـ Six Sigma".

كما شارك الدكتور محمد فؤاد، في عددًا من المؤتمرات العلمية والدورات المتخصصة، كان آخرها حضوره الدورة التدريبية المتقدمة في "الإدارة الإستراتيجية للأزمات" بالتعاون مع جامعة واطسن الأمريكية، بجانب مساهماته المستمرة في تطوير الكوادر الصحية من خلال تدريب العاملين في قطاع الصحة على أحدث ممارسات الحوكمة والجودة.

 

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