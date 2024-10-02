وكيل تعليم بني سويف يكشف تفاصيل وفاة الوكيل الدائم للتعليم عقب جولة تفقدية

كشف هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، تفاصيل اللحظات الأخيرة للواء علاء عطاوية، الوكيل الدائم لوزارة، والذي وافته المنية، مساء اليوم، بمكتبه بالوزارة، عقب جولة صباحية تفقد خلالها عددًا من المدارس والمنشأت التعليمية بـ بني سويف، لمتابعة سير العملية التعليمية.

جولة الوكيل الدائم للتعليم في بني سويف

تفاصيل جولة الوكيل الدائم للتعليم في بني سويف

وأكد وكيل تعليم بني سويف لـ«فيتو» أنه رافق اللواء علاء عطاوية، خلال جولته التفقدية بالمحافظة، صباح اليوم، والتي شملت 4 مدارس رئيسية ببني سويف، هي: مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، ومدرسة بلفيا الإعدادية للبنين، واختتم الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمود طه الابتدائية.

وأضاف «عنتر» أن اللواء عطاوية، أثنى، خلال الجولة، على انتظام سير العملية التعليمية ووصول الكتب المدرسية إلى جميع المدارس، كما تابع تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن توزيع الكثافات الطلابية والالتزام بالزي المدرسي، وحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية ومجموعات التقوية بمختلف المراحل التعليمية بهدف تخفيف العبء عن الأسر وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

جولة الوكيل الدائم للتعليم في بني سويف، فيتو

وفاة الوكيل الدائم للتعليم عقب جولة ببني سويف

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه خلال مرافقته للوكيل الدائم لوزارة، لم تظهر عليه أي علامات تعب أو إرهاق، ولم يشكً من أي أعراض مرضية، وكان بكامل نشاطه خلال برنامج الجولة التفقدية، وأثنى على انضباط العملية التعليمية بالمدارس التي تضمنتها الجولة، وغادر المحافظة في غضون الساعة الواعدة ظهرًا، لنفاجأ بخبر وفاته عقب وصوله إلى مكتبه بالوزارة وأدائه الصلاة.

وزير التعليم ينعى الوكيل الدائم ويشيد بمسيرته

وفي بيان رسمي، نعى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، اللواء علاء عطاوية ببالغ الحزن والأسى، مشيدًا بمسيرته التي كانت زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة العملية التعليمية والوطن

جولة الوكيل الدائم للتعليم في بني سويف

وأكد الوزير، أن اللواء عطاوية، كان نموذجًا يُحتذى به في العمل الجاد والمخلص، ووفاته تمثل خسارة كبيرة للوزارة وللقطاع التعليمي ككل، حيث ترك بصمة واضحة في تطوير وتحديث العملية التعليمية والاهتمام بالمبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعليم في مصر.

وأختتم وزير التعليم بيانه، داعيًا للواء علاء عطاوية، أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مقدمًا خالص العزاء لأسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه.