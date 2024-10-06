مستعينًا بآخر خطابات والده قبل التنحي، رسالة علاء مبارك للمصريين في ذكرى نصر أكتوبر

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة مؤثرة للمصريين، الذين حضروا إلى مقبرة والده الراحل مبارك، في الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، مستعينًا بآخر خطاب لوالده قبل التنحي عام 2011.

علاء مبارك يستعين بخطاب والده في ذكرى التنحي

وقال علاء مبارك في رسالته للمصريين: "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من حضر اليوم عند الوالد بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر ولكل من بعث برسالة جزاكم الله كل خير".

واستعان علاء مبارك بآخر خطاب لوالده الرئيس الراحل مبارك قبل التنحي عام 2011، والذي قال مبارك فيه: "وعلى أرضه أموت.. وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

علاء وجمال مبارك في قبر والدهما

الجدير بالذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وشقيقه جمال حضرا اليوم إلى قبر والدهما، في ذكرى الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر، وذلك للدعاء واستحضار سيرته في الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، حيث كان الرئيس مبارك أحد قادة حرب أكتوبر، وترأس سلاح القوات الجوية أثناء الحرب.

السادات ومبارك في ذكري حرب أكتوبر المجيدة، فيتو

ويذكر أن مصر تحتفل اليوم بـ الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، اليوم الذي عبرت فيه القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وحطمت أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يوصف بالجيش الذي لا يُقهر، كما حطمت خط بارليف الذي كان يوصف بالساتر المنيع، الذي يصعب اجتيازه، وكبدت العدو خسائر فادحة.

بدأت الحرب يوم السبت السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان 1393 هجرية، بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على العدو الإسرائيلي، وعقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف، وتوغلت 20 كيلو متر شرقًا داخل سيناء.

