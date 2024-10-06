الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

الحزب الناصرى: نصر أكتوبر علامة بارزة فى تاريخ القوات المسلحة المصرية

محسن جلال، فيتو
محسن جلال، فيتو

 قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن الذكرى 51 لـنصر أكتوبر المجيد علامة بارزة فى تاريخ القوات المسلحة، وروح أكتوبر هى روح التضحية والفداء فى سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة.
 

جيش مصر العظيم غير فى هذه المعركة كل المفاهيم العسكرية

 وأضاف بيان للحزب العربى الناصرى اليوم، أن جيش مصر العظيم غيَّر فى هذه المعركة كل المفاهيم العسكرية التى أذهلت العالم بتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وبالتالى فالجيش المصرى هو درع الوطن الذى قدم ولا يزال يقدم، العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب، ويحمى حدوده فى الخارج، ويساهم بكل قوته فى التقدم والازدهار الذى تشهده الدولة فى الداخل، حيث قدم رجال القوات المسلحة نموذجا فريدا فى التضحية.
 

 

ترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم

 وتابع: هذه الذكرى ستظل خالدة فى أذهان كل المصريين، أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم، وبدأت مصر فى طريقها نحو بناء الدولة الجديدة، فحرب أكتوبر لم تكن معركة عسكرية انتصر فيها الجيش المصرى، وحرر الوطن من الاحتلال، إنما كانت ملحمة وطنية شهدت تضافر كافة القوى على هدف واحد وهو بناء مصر ونهضتها، والانطلاق فى بناء دولة استطاعت الصمود فى مواجهة التحديات خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب الناصري أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التنمية والبناء والانطلاق بخطى ثابتة للوصول إلى الجمهورية الجديدة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى حقق إنجازات غير مسبوقة، منذ توليه مقاليد الحكم.
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