بعد رسالته المؤثرة لوالده بانتصارات أكتوبر، علاء مبارك: القادم أفضل وإن شاء الله نعوض تخلفنا

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة مؤثرة لروح والده في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، قائلًا: " اللهم ارحم من كان بالأمس جليسنا واليوم فقيدنا"

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لروح والده



وعبر علاء مبارك عن حزنه الشديد لرحيل والده فقال: "هناك من رحلوا عنا ولم يرحلوا منا، وستبقى ذكراهم معنا.. اللهم ارحم من كان بالأمس جليسنا واليوم فقيدنا، اللهم اجعلهم في جناتك جنات النعيم اللهم أرحم من أخذهم الموت واجعلهم يبتسمون فرحا في جنتك، اللهم اجعل قبورهم سعة وضياء ونور"



وعندما انتقده أحد متابعيه، قائلًا إن "فترة حكم الرئيس الراحل مبارك، التي استمرت 30 عامًا، وكانت الأحوال الاقتصادية ليست جيدة، قائلًا عن فترة حكم الرئيس الراحل مبارك: "تخلفنا عن العالم في كل شيء 30 سنة الصحة مستشفيات ليست جيدة، والتعليم أيضًا، لك الحق أن تفخر بوالدك دخل حرب وانتصر وحكم مصر وأمن مستقبل أحفاده"

فرد علاء مبارك قائلًا: "ان شاء الله القادم يكون افضل ونعوض تخلفنا عن العالم"

حسني مبارك أحد رموز حرب أكتوبر



الجدير بالذكر أن الرئيس الراحل حسني مبارك كان أحد رموز حرب أكتوبر 1973، وينسب البعض له أنه "صاحب الضربة الجوية"، التي تسببت في إرباك العدو الإسرائيلي، وفتحت باب الانتصار للجيش المصري أمام المحتل الإسرائيلي.

كما نسب آخرون للرئيس الراحل حسني مبارك الفضل في التخطيط وإدارة وقيادة ضربة القوات الجوية خلال الحرب، التي مهدت للنصر في حرب أكتوبر 1973، وكان يشغل منصب قائد سلاح الجو المصرى أثناء حرب اكتوبر 1973، وقام بدور كبير فى تحقيق عبور الجيش المصرى لقناة السويس وفى انتصار الطيران المصرى فى معركة المنصورة الجوية وتم منحه لقب "نسر مصر".

حسني مبارك والسادات في حرب أكتوبر، فيتو



وتمت ترقية اللواء حسني مبارك في 6 أكتوبر عام 1973، استثنائيًا، ليصل إلى رتبة فريق، حيث اختاره الرئيس الراحل السادات، ليكون نائبًا لرئيس الجمهورية، ويتولى بعد ذلك رئاسة الجمهورية في 14 أكتوبر عام 1981.

تولى الرئيس الراحل حسني مبارك حكم مصر، الذي امتد ثلاثين عامًا، وتنحي في في 11 فبراير 2011، بعد قبام ثورة 25 يناير، التي قام بها المصريين اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية التر مرت بمصر.

