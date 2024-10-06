الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رياضة

تغييرات بالجملة في خط دفاع الأهلي بـ السوبر المصري في الإمارات

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

يعتزم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إحداث عدة تغييرات في خط دفاع الفريق خلال بطولة كأس السوبر المصري في دولة الإمارات. 

وذكرت مصادر بالأهلي أن التشكيل الأساسي  يشهد ظهور ثنائي جديد في الخط الخلفي، حيث سيدفع السويسري بـ عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن بسبب غياب محمد هاني للإصابة، ومن المقرر أن يشارك  المغربي أشرف داري الوافد الجديد في مركز قلب الدفاع علي حساب ياسر إبراهيم. 

كواليس لقاء الخطيب مع لاعبي الأهلي

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني ومحمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي.

وعلمت فيتو بتفاصيل ما حدث حيث طالب الخطيب اللاعبين بإغلاق صفحة خسارة السوبر الإفريقي والتركيز في القادم وهو السوبر المحلي ومباراة العين الإماراتي.

الخطيب أكد للاعبين أيضا أن هناك سياسة عمل جديدة ولائحة من خلال محمد رمضان الذي سيكون له كافة الصلاحيات في الملف الإداري.

الخطيب طالب كبار الأهلي أيضا بتفعيل دورهم في مساعدة زملائهم لتخطي هذه المرحلة والعودة من جديد لطريق الانتصارات والاستقرار.

رئيس الأهلي أكد أيضا للاعبين أن غضب الجماهير أمر طبيعي خاصة وأنهم اعتادوا علي الانتصارات وإن خسارة السوبر الإفريقي قادت كالعادة إلي الهجوم عليهم وأنهم مطالبين باستعادة ثقة الجماهير بالفوز بالسوبر وتخطى العين في كأس إنتركونتينينتال. 

جلسة محمد رمضان مع لاعبي الأهلي 

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة  مع لاعبي الفريق.

قال فيها وفقا لمصادر داخل الفريق: “كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق على الجميع”.

وقال رمضان للاعبين: “المشاعر في العمل تضر كثيرًا،وعلينا جميعا أن نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها”.

لاعبو الأهلي حصلوا على لائحة رمضان الجديدة  وتم المناقشة معهم فيما خص الثواب والعقاب وأكد رمضان لهم أن الغرامات والعقوبات أمور ليست معلنة".

وقال رمضان للاعبين: لاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، حفاظا علي اسمه وسمعة ناديه. 

وأضاف رمضان للاعبين: “لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم من أجل الصالح العام”. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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