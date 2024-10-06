اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها قويا داخل النادي لعرض أحمد القندوسي للبيع.

وأضاف المصدر: “بعيدا عن التحقيق مع اللاعب وما حدث في جلسة الاستماع هناك شبه استقرار علي عرض اللاعب للبيع وفك الارتباط معه بعد أزمته الأخيرة”.

من جانبه حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع محمد هاني لاعب الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته بالرباط الصليبي الخلفي مؤكدا له على ثقته في عودته سريعا بقوة الي الملاعب.

عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق.

قال فيها وفقا لمصادر داخل الفريق: "كولر هو المدير الفني مسئول عن الملعب بالكامل، وهناك لائحة أنا المسئول عنها بالكامل، وسيكون العدل والالتزام مع اللاعبين هو مبدأ سيطبق علي الجميع.

وقال رمضان للاعبين: “المشاعر في العمل تضر كثيرًا،وعلينا جميعا ان نكون ملتزمين باللوائح وتطبيقها”.

لاعبو الأهلي حصلوا على لائحة رمضان الجديدة وتم المناقشة معهم فيما خص الثواب والعقاب وأكد رمضان لهم ان الغرامات والعقوبات أمور ليست معلنة".

وقال رمضان للاعبين: لاعب الكرة دائما لابد أن يلتزم والسهر يكون في حدود، وكل لاعب يلتزم تمامًا، حفاظا علي اسمه وسمعة ناديه.

وأضاف رمضان للاعبين: “لست جزارا وهدفي وضع نظام محكم من أجل الصالح العام”.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توفير مباراتين وديتين استعدادا لخوض السوبر المحلي بالإمارات هذا الشهر.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق سيراميكا كليوباترا بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين في السوبر المحلي بالإمارات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.