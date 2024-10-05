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خارج الحدود

مصر تقدم مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان (صور)

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية إلى لبنان، فيتو

وصلت شحنة مساعدات طبية وإغاثية مصرية عاجلة إلى مطار بيروت مساء اليوم السبت ٥ أكتوبر ۲۰۲٤ وتضم ۲۲ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإغاثة والإعاشة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي، واستئنافا للجسر الجوي المصري الذي كانت مصر قد أطلقته في أغسطس ۲۰۲۱ تجسيدا لتضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان الشقيق في مواجهة الأزمات.
 

 

كان في استقبال المساعدات سفير مصر لدى لبنان، ومن الحكومة اللبنانية الدكتور وزير الصحة والدكتور وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية في لبنان ووزير الاقتصاد والتجارة.

وقامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة ٢٨٦ من المصريين العالقين في لبنان وذويهم بسلامة الله إلى أرض الوطن على رحلة استثنائية لشركة مصر الطيران بعد أن تسبب العدوان الإسرائيلي في توقف أغلب خطوط الطيران التجارية.

 


تجدر الإشارة إلى أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كان قد وجه في وقت سابق فور تصاعد الأحداث في لبنان بتشكيل خلية أزمة في الوزارة، كما كلف كلا من نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بمتابعتها، وكذلك تشكيل خلية أزمة في السفارة المصرية في بيروت، حيث تعمل الخليتان على مدار الساعة لتلقي طلبات واستفسارات المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن ومساعدتهم في توفيق أوضاعهم ثم عودتهم على الرحلات الاستثنائية التي قررت الحكومة المصرية تسييرها بين بيروت والقاهرة.
 

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مساعدات مصر للبنان لبنان مصر ولبنان

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