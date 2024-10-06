الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تعترض صاروخين باليستيين أرض -أرض أطلقا من لبنان (فيديو)

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلن  جيش  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين من نوع "أرض - أرض" أطلقا من جنوب لبنان باتجاه منطقتي الخضيرة والكرمل شمال إسرائيل.

 

سماع دوي انفجارات في الخضيرة وقيسارية 

 وسبق ذلك سماع دوي انفجارات في الخضيرة وقيسارية وحيفا ومناطق الكرمل شمال إسرائيل، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن مئات الآلاف من الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا حتى الخضيرة جنوبًا.

لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصاروخين 

ونقلت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله: إن عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين في الأجواء نجم عنها سقوط شظايا في 5 مواقع.


وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصاروخين في الأجواء وسط دوي انفجارات تسمع في الخلفية.

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