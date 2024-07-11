حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في منية طوخ بالغربية (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من السيطرة على حريق التهم مزرعة دواجن في قرية منية طوخ بمركز السنطة مما أسفر عن خسائر كبيرة في الممتلكات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق اندلع اليوم بقرية منية طوخ التابعة لمدينة السنطة وانتشرت بسرعة كبيرة في المزرعة.
تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مضنية استمرت لعدة ساعات، ولكن الخسائر ما زالت تحتسب حيث تضررت مساحات واسعة من الدواجن والمعدات.
لم يُعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق، وتجري الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.
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