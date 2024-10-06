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التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

 يلتقي فريق تشيلسي نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

 

تشكيل تشيلسى أمام نوتنجهام فورست 

 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي


ويستضيف نادي تشيلسي، اليوم الأحد، نظيره فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.


ويدخل تشيلسي المباراة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، حيث حقق الفريق الفوز في آخر خمس مباريات، بما في ذلك ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي.


وحقق تشيلسي فوزًا كبيرًا على فريق جينت البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.


ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، سجل لاعبوه 15 هدفًا، ويدخل نوتنجهام فورست المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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