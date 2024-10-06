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رياضة

مرموش VS كين، أرقام اللاعبين قبل قمة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

عمر مرموش وهاري كين
عمر مرموش وهاري كين

 يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونيخ اليوم الأحد، على ملعب “دويتشه بنك بارك” في مدينة فرانكفورت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

 

أرقام عمر مرموش أمام هاري كين قبل مواجهة اليوم 

 ويدخل اللاعبان هذه المباراة كأبرز هدافي الدوري الألماني حتى الآن، حيث يتصدر مرموش قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف، في حين يلاحقه كين بخمسة أهداف.

منذ انضمامه إلى النادي الألماني، أظهر عمر مرموش مستوى مميزًا، حيث قدم موسمًا أول قويًّا في 2023-24 سجل خلاله 17 هدفًا، وهو الآن يتابع هذه المسيرة المميزة في موسمه الثاني.

في النهاية، سيكون التركيز منصبًا على أداء كين ومرموش في هذه القمة، ومع قدرتهما على تسجيل الأهداف وصنع الفرص بمساهمتهما في 9 أهداف حتى الآن، من المتوقع أن يكون اللقاء مليئًا بالإثارة. السؤال الأهم الآن هو: من منهما سينجح في تحقيق التفوق وإثبات نفسه كأفضل مهاجم في الدوري حتى الآن؟

 

موعد مباراة بايرن ميونيخ وآينتراخت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ 

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني كالتالي:

الحارس الأساسي: دوس سانتوس.

الدفاع: كريستنسن- توتا- روبن كوخ- آرثر ثياتي.

وسط الميدان: نوف- إلياس سخيري- لارسون- فارس شعيبي.

الهجوم: هوجو إيكيتيكي- عمر مرموش.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

حراسة المرمى مانويل نوير

خط الدفاع جوشوا كيميتش- كيم مين جاي- دايوت أوباميكانو- ألفونسو ديفيز

خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش- جمال موسيالا- لوين جوريتسكا

خط الهجوم سيرجي جنابري- هاري كين- كينجسلي كومان

وتعادل بايرن ميونخ في الجولة الماضية على أرضه أمام باير ليفركوزن (1-1) على الرغم من امتلاك العملاق البافاري للفرص الأفضل في اللقاء.

وبعد السقوط الأوروبي الأخير أمام أستون فيلا بهدف دون رد، يحتاج البايرن للرد ولا توجد فرصة أفضل من مواجهة الغد، في ظل السجل التاريخي المميز الذي يتمتع به العملاق البافاري.

ويملك النادي البافاري إحصائية مميزة، إذ لم يخسر كبير ألمانيا في أيّ مباراة من آخر 17 مباراة في الدوري الألماني عندما يلتقي مع صاحب المركز الثاني وهو متصدر للدوري إذ نجح في تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في ستة لقاءات.

وفاز بايرن بجميع مبارياته الخمس في الدوري الألماني، وسجل 17 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط، وهي أرقام قياسية تجعله أفضل فريق هجوميًا وثالث أفضل فريق دفاعي في الدوري.

 

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